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От гула проснулись жители некоторых районов Екатеринбурга

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
Шум и гул разбудил жителей Березовского района Екатеринбурга в ночь с 29 на 30 сентября.

Местные жители рассказали, что услышали странные грохоты примерно в 23.30. Продолжались шумы на протяжении нескольких часов, пишет Е1.

Источник звука для них остался неясным. Это было похоже на самолет, который приближается к домам, рассказали екатеринбуржцы. При этом в небе никаких летных аппаратов они не разглядели.

По словам местных, в последнее время такие шумы участились. Ранее подобного они не наблюдали.

Напомним, что неделей ранее жителей Екатеринбурга напугал шум на ВИЗе и в Заречном микрорайоне. Свидетели предположили, что шум мог исходить от ТЭЦ. Но там эту версию опровергли.

Громкого шума испугались жители ВИЗа и Заречного в Екатеринбурге
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