От гула проснулись жители некоторых районов Екатеринбурга

Местные жители рассказали, что услышали странные грохоты примерно в 23.30. Продолжались шумы на протяжении нескольких часов, пишет Е1.
Источник звука для них остался неясным. Это было похоже на самолет, который приближается к домам, рассказали екатеринбуржцы. При этом в небе никаких летных аппаратов они не разглядели.
По словам местных, в последнее время такие шумы участились. Ранее подобного они не наблюдали.
Напомним, что неделей ранее жителей Екатеринбурга напугал шум на ВИЗе и в Заречном микрорайоне. Свидетели предположили, что шум мог исходить от ТЭЦ. Но там эту версию опровергли.