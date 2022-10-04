В Нижнем Тагиле ребенок на велосипеде попал под колёса иномарки

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила установили, что во время аварии за рулём Mazda CX-5 находилась 44-летняя женщина, в крови которой не выявили наличие алкоголя. Она пояснила сотрудникам дорожной службы, что во время поворота направо, на улицу Дружинина, сбила велосипедиста из-за того, что тот не слез с велосипеда и неожиданно для водителя появился на дороге.