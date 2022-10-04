В Нижнем Тагиле ребенок на велосипеде попал под колёса иномарки

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила установили, что во время аварии за рулём Mazda CX-5 находилась 44-летняя женщина, в крови которой не выявили наличие алкоголя. Она пояснила сотрудникам дорожной службы, что во время поворота направо, на улицу Дружинина, сбила велосипедиста из-за того, что тот не слез с велосипеда и неожиданно для водителя появился на дороге.
10-летнего велосипедиста доставили в детскую городскую больницу Нижнего Тагила с неподтвержденным сотрясением мозга. После осмотра врачей ребёнка отпустили домой.
Женщине-водителю, которая ранее не привлекалась к ответственности за нарушение ПДД, вменили 12.18 КоАП РФ за то, что она не предоставила преимущества в движении велосипедисту.
Родители мальчика рассказали, что каждый день напоминают ребёнку о правилах дорожного движения. Почему он не слез с велосипеда перед пересечением улицы, они не знают. 10-летний житель Нижнего Тагила думал, что водитель остановится и пропустит его.
Полицейские проверили место случившегося, опросили свидетелей. В школе, где обучается пострадавший, проверят, рассказывают ли детям о правилах безопасности на дорогах, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.