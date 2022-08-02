3 ребенка-велосипедиста пострадали в один день в Свердловской области

Две аварии произошли в Екатеринбурге. В первом случае, водитель Chevrolet заезжал во двор и наехал на 14-летнего подростка, который двигался по тротуару. Школьник пояснил, что засмотрелся на часы, поэтому вовремя не увидел иномарку. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами.