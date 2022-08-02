3 ребенка-велосипедиста пострадали в один день в Свердловской области

Две аварии произошли в Екатеринбурге. В первом случае, водитель Chevrolet заезжал во двор и наехал на 14-летнего подростка, который двигался по тротуару. Школьник пояснил, что засмотрелся на часы, поэтому вовремя не увидел иномарку. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами.
Также в столице Урала 11-летняя велосипедистка, торопящаяся домой в вечернее время, попала под колеса Hyundai и получила ссадины. Оба участника движения двигались на разрешающий сигнал светофора, водитель поворачивал направо, пропустив пешеходов. По словам мужчины, девочку на велосипеде он заметил уже перед капотом машины, завершая маневр.
А в Каменске-Уральском в аварии пострадал 12-летний школьник, который ехал на спортплощадку. Он столкнулся с Daewoo, пересекая проезжую часть дворового проезда. Мальчик был госпитализирован. Водитель также отметил, что не видел подростка на велосипеде.
Во всех случаях на детях не было защитных средств, отметили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в конце июля шесть человек пострадали в ДТП на трассе Верхняя Пышма — Невьянск. Водитель ВАЗ, который за три года 65 раз нарушил ПДД, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с Mitsubishi.