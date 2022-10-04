Вечерние группы откроют в Екатеринбурге для детей работников оборонных предприятий

То же самое решение принято по школам. В образовательных учреждениях появятся группы продленного дня. На данный момент их перечень формируется, пишет 66.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники «Уралвагонзавода» также перешли на усиленный режим работы. Их перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, сотрудники могут брать 8-часовую смену по субботам. Вся сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Для их детей в дошкольных учреждениях «Детство» организованы дополнительные группы. При этом садики будут работать шесть дней в неделю. Место в группе можно получить только при предъявлении справки с завода.