Вечерние группы откроют в Екатеринбурге для детей работников оборонных предприятий

В некоторых школах будут созданы группы продленного дня. По словам главы городского департамента образования Константина Шевченко, на данный момент осуществляется сбор заявок от предприятий оборонного комплекса.
По его словам, планируется сделать несколько форматов — это 12-часовые группы и шестидневные. Когда сбор заявок будет завершен, работу групп организуют.
То же самое решение принято по школам. В образовательных учреждениях появятся группы продленного дня. На данный момент их перечень формируется, пишет 66.ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники «Уралвагонзавода» также перешли на усиленный режим работы. Их перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, сотрудники могут брать 8-часовую смену по субботам. Вся сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Для их детей в дошкольных учреждениях «Детство» организованы дополнительные группы. При этом садики будут работать шесть дней в неделю. Место в группе можно получить только при предъявлении справки с завода.