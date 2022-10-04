TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вечерние группы откроют в Екатеринбурге для детей работников оборонных предприятий

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
Для детей сотрудников оборонных предприятий Екатеринбурга в детсадах планируется открыть дополнительные группы. На данный момент рассматривается несколько вариантов графиков.

В некоторых школах будут созданы группы продленного дня. По словам главы городского департамента образования Константина Шевченко, на данный момент осуществляется сбор заявок от предприятий оборонного комплекса.

По его словам, планируется сделать несколько форматов — это 12-часовые группы и шестидневные. Когда сбор заявок будет завершен, работу групп организуют.

То же самое решение принято по школам. В образовательных учреждениях появятся группы продленного дня. На данный момент их перечень формируется, пишет 66.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудники «Уралвагонзавода» также перешли на усиленный режим работы. Их перевели на 12-часовой рабочий день. Кроме того, сотрудники могут брать 8-часовую смену по субботам. Вся сверхурочная работа оплачивается в двойном размере. Для их детей в дошкольных учреждениях «Детство» организованы дополнительные группы. При этом садики будут работать шесть дней в неделю. Место в группе можно получить только при предъявлении справки с завода.

Вечерние группы в детсадах откроют для детей работников УВЗ в Тагиле
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Завод#Дети#Детский сад
Подпишитесь
«Сам в военкомат не пойду»: в Тагиле семья кандидата в депутаты не получает повестку
Вчера, 17:20
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Вчера, 10:50
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:56
Торги на имущество банкрота «Тагилбанка» на 80 млн не состоялись
Вчера, 17:47
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Вчера, 12:50
Телеканал «Реальный Тагил» и газета «Тагилка» прекратили свою работу
Вчера, 16:46