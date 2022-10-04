Житель Березовского похитил более 70 млн рублей на госконтрактах

Подозреваемым выступает житель Березовского, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Следствие полагает, что он с января 2013 года по декабрь 2015 года контролировал работу ООО «Березовскстройинвест», а с марта 2014 года он отдавал сотрудникам организации обязательные для указания. Так, он сказал работникам, что нужно заключить от имени организации госконтракты.