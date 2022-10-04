Житель Березовского похитил более 70 млн рублей на госконтрактах

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу о мошенническом хищении более 285 млн рублей при выполнении госконтрактов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Подозреваемым выступает житель Березовского, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничестве, в особо крупном размере, с использованием служебного положения). Следствие полагает, что он с января 2013 года по декабрь 2015 года контролировал работу ООО «Березовскстройинвест», а с марта 2014 года он отдавал сотрудникам организации обязательные для указания. Так, он сказал работникам, что нужно заключить от имени организации госконтракты.
Далее, обманув сотрудников Управления капитального строительства МЧС России при выполнении контракта по реконструкции материальной базы Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, начальник дал указание, дать заказчику поддельные банковские гарантии, а также внести в акты выполненных работ неверные сведения о работах, которые были выполнены.
При помощи таких действий злоумышленник похитил выплаченные заказчиком деньги в размере 212,3 млн рублей.
Также в 2015-2016-х годах, контролируя работу ООО «Нефтеюганскстройинвест», он дал указание сотрудникам заключить госконтракт на строительство водно-спасательной станции в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Но вскоре функции заказчика перешли к ГУ МЧС России по Свердловской области. При помощи махинаций мужчина похитил выплаченные заказчиком 73,6 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.