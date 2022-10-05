Комбинат «Святогор» выделил 6 миллионов на газификацию домов в Красноуральске

Красноуральский медеплавильный комбинат «Святогор» продолжает выделять средства на газификацию домов в городе. Ранее предприятие профинансировало первый этап проекта, сейчас направило более 6 миллионов рублей на газификацию 64 квартир на улицах Советская, Каляева, Калинина и Устинова.
Монтаж трубопроводов подрядная организация должна выполнить до 20 декабря этого года. Специалисты практически завершили проведение наружного газоснабжения, перешли к установке оборудования в квартирах.
В целях дополнительных мер безопасности здесь предусмотрена установка системы автоматизации и датчиков загазованности, а также электромагнитных клапанов для аварийного отключения подачи, — отметил директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов.
Комбинат «Святогор» систематично финансирует проекты по улучшению жизни горожан. В мае этого года предприятие металлургического комплекса УГМК выделило средства на покупку коагулянта для фильтрации питьевой воды в Красноуральске.