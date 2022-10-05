Комбинат «Святогор» выделил 6 миллионов на газификацию домов в Красноуральске

Красноуральский медеплавильный комбинат «Святогор» продолжает выделять средства на газификацию домов в городе. Ранее предприятие профинансировало первый этап проекта, сейчас направило более 6 миллионов рублей на газификацию 64 квартир на улицах Советская, Каляева, Калинина и Устинова.