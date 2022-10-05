TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Комбинат «Святогор» выделил 6 миллионов на газификацию домов в Красноуральске

5 октября 11:18
Фото: "Святогор"
Медеплавильный комбинат «Святогор» (входит в состав УГМК) направил средства на газификацию десяти многоэтажек в Красноуральске.

Красноуральский медеплавильный комбинат «Святогор» продолжает выделять средства на газификацию домов в городе. Ранее предприятие профинансировало первый этап проекта, сейчас направило более 6 миллионов рублей на газификацию 64 квартир на улицах Советская, Каляева, Калинина и Устинова.

Монтаж трубопроводов подрядная организация должна выполнить до 20 декабря этого года. Специалисты практически завершили проведение наружного газоснабжения, перешли к установке оборудования в квартирах.

В целях дополнительных мер безопасности здесь предусмотрена установка системы автоматизации и датчиков загазованности, а также электромагнитных клапанов для аварийного отключения подачи, — отметил директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов.
Фото: "Святогор"

Комбинат «Святогор» систематично финансирует проекты по улучшению жизни горожан. В мае этого года предприятие металлургического комплекса УГМК выделило средства на покупку коагулянта для фильтрации питьевой воды в Красноуральске. 

«Святогор» помог обеспечить Красноуральск чистой питьевой водой
Узнать подробнее
Читайте также:
«Святогор» выпустил 10 000 штук молоди стерляди в реку Лозьва в Свердловской области«Святогор» реализует уникальный проект по воспроизводству хариуса«Святогор» построит в поселке Баранчинский Центр культуры и досуга
#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Святогор#Группа УГМК#Предприятия#Газификация
Подпишитесь
Владимиру Путину — 70 лет: вспоминаем визиты президента в Нижний Тагил
Вчера, 10:43
В Нижнем Тагиле собирают гуманитарную помощь призванным по частичной мобилизации
6 октября, 21:15
В руководстве концерна Уралвагонзавод назначили выходца с Урала
6 октября, 14:41
Банкротство, долги и земельные споры. Крупные арбитражные дела в сентябре
Вчера, 08:35
Замеры выбросов от тепловозов на ЕВРАЗ проведут за 15,5 млн рублей
Вчера, 15:21
В Нижнем Тагиле жители сметают из аптек жгуты, бинты и обезболивающие
5 октября, 17:44