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Пропавший житель Новоуральска погиб при неизвестных обстоятельствах

5 октября 08:55
Фото: 1MI
Пропавший в Новоуральске Кирин Сергей Иванович найден мертвым при неизвестных обстоятельствах накануне, 4 октября.

Кирину Сергею 46 лет, живёт в Новоуральске. О его судьбе и местоположении не было известий с 26 сентября.

Рост мужчины — 1 метр 75 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, голубые глаза. На момент исчезновения был одет в синюю куртку, джемпер бежевого цвета, тёмно-голубые джинсы и чёрные туфли.

Ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области.

Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, — появился комментарий в сообществе добровольцев.

О причинах смерти мужчины не сообщается.

Ранее в Нижнем Тагиле около железнодорожных путей был найден труп замёрзшего местного жителя.

Труп замерзшего мужчины найден на Смычке в Нижнем Тагиле
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