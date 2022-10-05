Пропавший житель Новоуральска погиб при неизвестных обстоятельствах

Кирину Сергею 46 лет, живёт в Новоуральске. О его судьбе и местоположении не было известий с 26 сентября.
Рост мужчины — 1 метр 75 сантиметров, телосложение нормальное, волосы русые, голубые глаза. На момент исчезновения был одет в синюю куртку, джемпер бежевого цвета, тёмно-голубые джинсы и чёрные туфли.
Ориентировку опубликовал поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Свердловской области.
Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, — появился комментарий в сообществе добровольцев.
О причинах смерти мужчины не сообщается.
Ранее в Нижнем Тагиле около железнодорожных путей был найден труп замёрзшего местного жителя.