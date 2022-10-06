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На звуки стрельбы и взрывов пожаловались жители Екатеринбурга

6 октября 10:47
Фото: 1MI
Жители Академического района Екатеринбурга рассказали, что слышали громкие звуки, напоминающие взрывы и выстрелы.

В Центральном военном округе (ЦВО) рассказали, что звуки действительно могут быть слышны. Они раздаются на учениях на Свердловском полигоне, сообщает «КП-Екатеринбург».

Также известно, что все мобилизованные мужчины на данном полигоне выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, такого как пулемет Калашникова ПКМ, ручной противотанковый гранатомёт РПГ–7В, а также из автомата Калашникова АК-74. А еще солдаты отработают метание боевых гранат.

Ранее, в ночь с 4 на 5 октября жители Екатеринбурга также жаловались на шумы. Тогда звуки раздавались в районе Вторчермета. Жители говорили, что грохоты мешали их сну, так как раздавались в ночное время.

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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Шум#Ночь#Учения#Полигон#Оружие#Частичная мобилизация#Военные
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