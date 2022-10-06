В Екатеринбурге девушка заманивала к себе домой парней и крала их гаджеты

Молодых людей в гости екатеринбурженка приглашала под предлогом вечеринки. В полицию обратился пострадавший 27-летний мужчина, пишет «КП-Екатеринбург».
Мужчина рассказал, что девушка пригласила его к себе переночевать, он пришел, она встретила его с друзьями. Двое молодых людей повалили его на пол и потребовали отдать все ценное, что у него есть с собой.
Так, злоумышленники отобрали у визитера все гаджеты (телефон, устройство для табака и наушники), после чего скрылись вместе с девушкой.
Полицейским удалось вычислить членов банды и задержать их. Это безработные люди 1998 и 2001 годов рождения, ранее судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков и 35-летняя ранее не судимая екатеринбурженка.
Правоохранителям злоумышленники признались, что подобное могли проделывать трижды за ночь. Заведено дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». Мужчин поместили под стражу, женщина будет находиться под подпиской о невыезде. Всем им грозит до семи лет лишения свободы.
Всех тех, кто пострадал от действий злоумышленников, просят позвонить по тел. 35-64-208 или 102(02).