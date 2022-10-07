Москалькова: уголовное дело о смерти трёх мобилизованных в Елани не возбуждалось

Оказалось, что по факту случившегося проводятся доследственные мероприятия. Следователи установят все детали случившегося. Далее правоохранители решат, есть ли необходимость в возбуждении уголовного дела.
Проходит доследственная проверка этих ситуаций, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе, — рассказала Татьяна Москалькова изданию Ура.ру.
Омбудсмен добавила, что мобилизованным или их родственникам необходимо сообщать о наличии заболеваний у призванного по частичной мобилизации мужчины.
Если есть заболеванием — о нем нужно сказать медицинским работникам, а не терпеть. Говорить нужно не только о хронических болезнях, но и о любых симптомах.
Ранее главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова проинспектировала 32 военный городок в Свердловской области.