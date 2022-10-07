Москалькова: уголовное дело о смерти трёх мобилизованных в Елани не возбуждалось

Если есть заболеванием — о нем нужно сказать медицинским работникам, а не терпеть. Говорить нужно не только о хронических болезнях, но и о любых симптомах.

Ранее главный омбудсмен РФ Татьяна Москалькова проинспектировала 32 военный городок в Свердловской области.