Вознаграждение в 50 тысяч за украденного коня редкой масти объявила свердловчанка

По словам Светланы, она не теряет надежды на то, что Персей будет найден. Поиски ведутся ежедневно, но осложняются тем, что на месте кражи не было никаких следов ни от копыт, ни от автомобилей. К тому же нет никаких видеозаписей или свидетелей.