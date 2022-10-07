Вознаграждение в 50 тысяч за украденного коня редкой масти объявила свердловчанка

По словам Светланы, она не теряет надежды на то, что Персей будет найден. Поиски ведутся ежедневно, но осложняются тем, что на месте кражи не было никаких следов ни от копыт, ни от автомобилей. К тому же нет никаких видеозаписей или свидетелей.
Мы обращаемся к людям, пишем и звоним конникам, в том числе и из других городов, размещаем объявления. Потеря Персея для меня настоящая трагедия, потому что он любимец и настоящий член семьи, — рассказала журналисту TagilCity.ru Светлана.
Она отметила, что были случаи, когда лошади находились спустя достаточно длительное время. Обычно конокрадством занимаются люди, которые уже совершали подобное преступление ранее, поэтому она обратилась за помощью в полицию вечером в день кражи.
Сначала заявление было в местной полиции, а по истечении 10 дней, как я поняла, дело переквалифицировали в уголовное. Обещали со мной связаться, но так никто и не звонит. Это очень неприятно, — пояснила владелица жеребца.
По словам Светланы, как только она объявила вознаграждение в 50 тысяч рублей за информацию о местонахождении Персея, сразу активировались мошенники.
Мошенников сразу видно и легко раскусить. Как правило, люди помогают в поисках от души, ради добра, даже без вознаграждения. С момента пропажи Персея я каждый день что-то предпринимаю в рамках моих возможностей. Если появляется какая-то информация, что где-то видели светлую лошадь, я немедленно туда выезжаю. Но в Свердловской области очень много коневладельцев — всех не объездишь, — рассказала собеседница редакции.
Светлана считает, что Персея украли не на мясо, а из-за редкой масти, так как преступники не тронули более крупных лошадей, а их тоже можно было бы увести.