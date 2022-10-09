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8 лет колонии грозит жителю Алапаевска за 840 стеблей мака

Сегодня, 07:01
Фото: 1MI
Житель Алапаевска вырастил в огороде 840 стеблей мака, из которых после сбора и сушки урожая получилось шесть килограммов семян.

После этого на свердловчанина завели уголовное дело за выращивание запрещенных растений в особо крупном размере.

В правоохранительные органы информация о 43-летнем садоводе поступила в июле этого года. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области. Растения, которые он выращивал, официально являются запрещенными.

Полицейские приехали для осмотра огорода жителя Алапаевска и обнаружили в теплице растения, похожие на мак. В результате они изъяли 840 стеблей.

Сорванные растения отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это мак, содержащий наркотическое средство. После сушки общая масса семян составила порядка шести килограммов.

Мужчина признался, что растения выращивал для дальнейшего создания из него наркотиков. Их он хотел создать для личного употребления. Сейчас мужчина находится под домашним арестом, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Мак#Алапаевск#Наркотик#Огород
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