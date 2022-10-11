За убийство младенца из мести жительница Каменска-Уральского получила 12 лет тюрьмы

Свою вину женщина признала. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.



По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию в злополучную ночь обратилась бабушка убитого ребенка. Известно, что после того, как мать убила сына, она нанесла себе травмы и попала в больницу. Там ей помогли медики.