За убийство младенца из мести жительница Каменска-Уральского получила 12 лет тюрьмы

Женщину осудили по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
По данным следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года женщина была у себя дома в одном из сёл Каменского района. В какой-то момент из мотивов мести она убила своего 9-месячного сына, рожденного от сожителя, таким образом отомстив ему.
Медэкспертиза установила, что в момент убийства женщина была вменяема, и осознавала что делает. Более того, она была трезва.
Свою вину женщина признала. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.
По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию в злополучную ночь обратилась бабушка убитого ребенка. Известно, что после того, как мать убила сына, она нанесла себе травмы и попала в больницу. Там ей помогли медики.