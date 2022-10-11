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За убийство младенца из мести жительница Каменска-Уральского получила 12 лет тюрьмы

Сегодня, 07:39
Фото: СУ СК РФ по Свердловской области
Женщину из Каменска-Уральского признали виновной в убийстве своего 9-месячного ребенка.

Женщину осудили по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

По данным следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года женщина была у себя дома в одном из сёл Каменского района. В какой-то момент из мотивов мести она убила своего 9-месячного сына, рожденного от сожителя, таким образом отомстив ему.

Медэкспертиза установила, что в момент убийства женщина была вменяема, и осознавала что делает. Более того, она была трезва.

Свою вину женщина признала. Ей назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в полицию в злополучную ночь обратилась бабушка убитого ребенка. Известно, что после того, как мать убила сына, она нанесла себе травмы и попала в больницу. Там ей помогли медики.

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