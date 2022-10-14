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Жители Нижнего Тагила пожаловались на пристающего к детям и женщинам мужчину

Сегодня, 07:22
Фото: ♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил
О подозрительном мужчине, который пристаёт к женщинам, кидается на прохожих с кулаками и может неожиданно ударить жителей Нижнего Тагила, сообщили в социальных сетях 11 октября. Хулигана заметили в центре города и на Красном Камне.

О социально опасном поведении тагильчанина стало известно сразу из нескольких источников.

Данный человек, напал на мою дочь (11 лет) в подъезде (толкал и прижимал к стенке), сильно напугал. Написали заявление (знаю, где живет), его забрали несколько дней, видимо подержали и отпустили, через день снова видела его на улице, — сообщила жительница Нижнего Тагила Мария К.
Фото: ♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил

Местные жители сообщили, что мужчину зовут Артём, он живёт на Красном Камне. Он «полоумный и страшный очень, но безобидный совершенно». Свердловчанка Ксения В. утверждает, что хулиган боится людей и ни к кому не пристаёт: просто разглядывает, смотрит.

Ни разу не видела, что б к кому-то подошёл и тем более руки распускал. Я его с детства знаю, — пишет Ксения В. в сообществе «♡ Беременность♡ Родители ♡ Дети. Нижний Тагил».
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