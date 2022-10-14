Жители Нижнего Тагила пожаловались на пристающего к детям и женщинам мужчину

Местные жители сообщили, что мужчину зовут Артём, он живёт на Красном Камне. Он «полоумный и страшный очень, но безобидный совершенно». Свердловчанка Ксения В. утверждает, что хулиган боится людей и ни к кому не пристаёт: просто разглядывает, смотрит.