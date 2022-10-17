350 человек эвакуировали из здания в центре Екатеринбурга из-за пожара

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 11.17. Горело 14-этажное здание, расположенное по адресу: улица Розы Люксембург, 49.
К месту ЧП съехались пожарные на спецтехнике. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области. До их приезда из здания самостоятельно эвакуировались примерно 350 человек.
Известно, что один гражданин пострадал, с отравлением продуктами горения его госпитализировали в медучреждение. Предварительная причина возгорания – воспламенение вещей на площади в два квадратных метра. Пламя тушили около десяти минут.