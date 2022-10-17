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350 человек эвакуировали из здания в центре Екатеринбурга из-за пожара

Сегодня, 09:59
Фото: МЧС России по Свердловской области
Из здания, расположенного в центре Екатеринбурга, эвакуировали 350 человек. Причина – пожар.

Сообщение о возгорании спасателям поступило в 11.17. Горело 14-этажное здание, расположенное по адресу: улица Розы Люксембург, 49.

К месту ЧП съехались пожарные на спецтехнике. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области. До их приезда из здания самостоятельно эвакуировались примерно 350 человек.

Известно, что один гражданин пострадал, с отравлением продуктами горения его госпитализировали в медучреждение. Предварительная причина возгорания – воспламенение вещей на площади в два квадратных метра. Пламя тушили около десяти минут.

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