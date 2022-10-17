В Кольцово задержали нетрезвого дебошира

Происшествие произошло в пятницу, 14 октября. Вечером, в 16.00 местного времени на пульт дежурного линейного отдела полиции поступил сигнал от экипажа рейса «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Прибывший наряд полиции задержал пьяного пассажира. По словам очевидцев, мужчина сквернословил и курил, говорится в сообщении линейного отдела МВД России в Кольцово.