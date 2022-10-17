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В Кольцово задержали нетрезвого дебошира

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
В аэропорту Кольцово пьяный пассажир курил и сквернословил при посадке в самолет. Правоохранители составили на мужчину два протокола об административном правонарушении.

Происшествие произошло в пятницу, 14 октября. Вечером, в 16.00 местного времени на пульт дежурного линейного отдела полиции поступил сигнал от экипажа рейса «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Прибывший наряд полиции задержал пьяного пассажира. По словам очевидцев, мужчина сквернословил и курил, говорится в сообщении линейного отдела МВД России в Кольцово.

При посадке самолета мужчина находился в состоянии опьянения, ругался матом на других пассажиров и курил сигарету, — говорится в сообщении полиции.

Правонарушителем оказался 45-летний житель города Санкт-Петербург. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении — запрет на курение в общественном месте и мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что пассажир самолета рейса «Благовещенск — Екатеринбург» был задержан полицейскими в Кольцово. Во время полета он ругался матом и курил в туалете.

Ругающийся матом и курящий в самолете дебошир задержан в Екатеринбурге
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#Происшествия#Свердловская область#Федор Быстров#Дебошир#Самолет#Полиция
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