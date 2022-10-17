В Кольцово задержали нетрезвого дебошира

Происшествие произошло в пятницу, 14 октября. Вечером, в 16.00 местного времени на пульт дежурного линейного отдела полиции поступил сигнал от экипажа рейса «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Прибывший наряд полиции задержал пьяного пассажира. По словам очевидцев, мужчина сквернословил и курил, говорится в сообщении линейного отдела МВД России в Кольцово.
При посадке самолета мужчина находился в состоянии опьянения, ругался матом на других пассажиров и курил сигарету, — говорится в сообщении полиции.
Правонарушителем оказался 45-летний житель города Санкт-Петербург. В отношении мужчины составили два протокола об административном правонарушении — запрет на курение в общественном месте и мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что пассажир самолета рейса «Благовещенск — Екатеринбург» был задержан полицейскими в Кольцово. Во время полета он ругался матом и курил в туалете.