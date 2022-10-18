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Уральского иеромонаха оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 16:02
Фото: 1MI
В Свердловской области вынесен приговор иеромонаху по делу о публичной дискредитации армии России. Служитель культа получил минимальное наказание — штраф 100 тысяч рублей.

В Верхотурье суд вынес приговор Евгению Пинчуку по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию действий армии России. Иеромонах Никандр (в миру Евгений Пинчук) получил минимально возможный штраф – 100 тысяч рублей. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

По данным силовиков, компрометирующий пост Пинчук разместил 30 сентября в социальной сети "Вконтакте".

Служитель культа относится к РПЦ за рубежом, находящейся под руководством митрополита Агафангела. Это неканоническое православное объединение, отколовшееся в 2007 году от РПЦЗ.

Ранее сообщалось, что журналистка Елена Шукаева из Екатеринбурга признана иноагентом в России.

Екатеринбургского блогера внесли в список иноагентов
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#Происшествия#Свердловская область#Федор Быстров#Дискредитация#Частичная мобилизация#Мобилизация#Военные
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