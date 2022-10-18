Уральского иеромонаха оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

В Верхотурье суд вынес приговор Евгению Пинчуку по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию действий армии России. Иеромонах Никандр (в миру Евгений Пинчук) получил минимально возможный штраф – 100 тысяч рублей. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
По данным силовиков, компрометирующий пост Пинчук разместил 30 сентября в социальной сети "Вконтакте".
Служитель культа относится к РПЦ за рубежом, находящейся под руководством митрополита Агафангела. Это неканоническое православное объединение, отколовшееся в 2007 году от РПЦЗ.
Ранее сообщалось, что журналистка Елена Шукаева из Екатеринбурга признана иноагентом в России.