Уральского иеромонаха оштрафовали на 100 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

В Верхотурье суд вынес приговор Евгению Пинчуку по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию действий армии России. Иеромонах Никандр (в миру Евгений Пинчук) получил минимально возможный штраф – 100 тысяч рублей. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».