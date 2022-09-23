Тагильчане получают штрафы за дискредитацию ВС РФ, а сотрудники УВЗ получают отсрочку

Со дна Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом земснаряд извлек 150 тысяч кубометров ила. Ранее было установлено, что одним из источников загрязнения пруда был шламонакопитель. Он применялся для чистки сточных вод. Однако со временем он переполнился. В 2019 году объект был законсервирован и перестал использоваться. Однако через пару лет его было решено рекультивировать.