Тагильчане получают штрафы за дискредитацию ВС РФ, а сотрудники УВЗ получают отсрочку

Сотрудники оборонно-промышленного комплекса, в том числе и «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле получат отсрочку от призыва по частичной мобилизации, которая объявлена 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным.
Со дна Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом земснаряд извлек 150 тысяч кубометров ила. Ранее было установлено, что одним из источников загрязнения пруда был шламонакопитель. Он применялся для чистки сточных вод. Однако со временем он переполнился. В 2019 году объект был законсервирован и перестал использоваться. Однако через пару лет его было решено рекультивировать.
Управление образования Нижнего Тагила прокомментировало работу центра «Подсолнухи», который ранее родители обвинили в обмане. По словам начальника УпрО Татьяны Удинцевой, частные образовательные организации не являются их подведомственными учреждениями.
«Горячая линия» по вопросам частичной мобилизации начала работать в Свердловской области. Дозвониться на нее можно с городского телефона. При этом работа налажена во всех городах страны.
Четыре тагильчанина получили штрафы за публичные действия, которые направлены на дискредитацию ВС РФ, с начала спецоперации на Украине. Кто эти люди, откуда среди них один неизвестный и за что их наказали, читайте в материале TagilCity.ru.