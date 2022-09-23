3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

С начала марта в России введена административная и уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По новому закону, за высказывание против российской армии — в общественном месте, пабликах или на личной странице в соцсетях — грозит наказание. Первое нарушение карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, последующие в течение года — уголовным преследованием и приговором вплоть до реального срока.