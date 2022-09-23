3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ

С начала марта в России введена административная и уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ. По новому закону, за высказывание против российской армии — в общественном месте, пабликах или на личной странице в соцсетях — грозит наказание. Первое нарушение карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей, последующие в течение года — уголовным преследованием и приговором вплоть до реального срока.
В Нижнем Тагиле с начала марта этого года к ответственности за дискредитацию ВС РФ привлекли четырех тагильчан. Трое из них — известны в разных кругах, еще один — обычный кладовщик.
Первопроходцем по нововведению в Нижнем Тагиле стала известная художница Алиса Горшенина, которая открыто высказывала свою позицию после начала спецоперации. Тагильчанка популярна как в России, так и за ее пределами, поэтому новость о судебном разбирательстве разлетелась по городу и региону.
Следующим привлекли 35-летнего кладовщика из частной компании Артема Замотаева. Третьим перед судом предстал известный в узких кругах тагильчанин — бывший главред информагентства «Новый город», а ныне автор военно-патриотического сайта Алексей Хлопотов. В своем блоге эксперт по военной технике рассказывает о вооружении армии России. Сам Хлопотов подчеркнул, что его высказывания, напротив, пропагандируют ВС РФ, а комментарий о танке, за который его привлекли, — конструктивная критика, направленная на улучшение страны. Однако это его не спасло.
За решением Хлопотова последовало дело в отношении известного более широкой аудитории коммуниста Владимира Желибы.
Алису Горшенину оштрафовали на 35 тысяч рублей за фото и высказывание (от первого лица) в открытом антивоенном телеграм-канале. Согласно решению суда, девушка стояла у детского центра «Мир» в Нижнем Тагиле, держа в руках белую розу, повязанную тонкой лентой, на которую были нанесены запрещенные надписи.
Кладовщик Артем Замотаев предстал перед судом за комментарий в тагильском паблике. Мужчина высказался под постом о гибели участника спецоперации России на Украине. Суд назначил взыскание в размере 35 тысяч рублей.
40 тысяч рублей выплатит коммунист Владимир Желиба — мужчина разместил на своей странице в соцсетях запрещенные, как расценили правоохранители, репост и статус.
Максимальный в городе штраф, 45 тысяч рублей, получил экс-главред СМИ, автор военно-патриотического сайта Алексей Хлопотов. Тагильчанин оставил комментарий под фото танка Т-72.
На суде художница Алиса Горшенина, которую защищал адвокат, отказалась отвечать на вопросы, воспользовавшись 51-й статьей. Остальные тагильчане самостоятельно отстаивали свою невиновность. Замотаев отметил, что в его комментарии не было ни слова о спецоперации. Хлопотов настаивал: военно-патриотический сайт направлен на пропаганду ВС РФ. А экс-кандидат в депутаты Гордумы Нижнего Тагила Владимир Желиба считает свое дело политическим заказом перед выборами.
Дела тагильчан рассматривали Ленинский и Тагилстроевский суды. В подразделениях Пригородного и Дзержинского районов на запрос редакции TagilCity.ru ответили, что пока не сталкивались с подобной практикой.
Напомним, 24 февраля началась спецоперация России на Украине. Спустя полгода, 21 сентября, в нашей стране объявлена частичная мобилизация. Как она проходит и кого призовут, читайте здесь.