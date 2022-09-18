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Собчак: на экс-военного из Новоуральска завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 11:30
Фото: 1MI
В уголовном деле фигурирует имя экс-военного из Новоуральска — Александра Скрябнева, 51-летнего местного жителя. Его обвиняют в дискредитации вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

Бывший военный и бизнесмен осудил решение правительства России о проведении специальной военной операции на Украине, пишет telegram-канал «Осторожно, новости». В день начала СВО он выложил публикацию в социальных сетях с осуждающим содержанием. Кроме того, он вывесил антивоенный лозунг на павильоне, находящимся в собственности.

Всего на Скрябнева заводилось три административных дела, по одному из которых он получил штраф в 30 тысяч рублей. Новоуралец не успокоился и снова выложил пост с негодованием в социальных сетях. Теперь на него заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Известно, что Скрябнев родился и воспитывался в семье военных. Сам проходил службу в РВСН РФ на Дальнем Востоке.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина оставил осудительный комментарий под фотографией танка Т-72. Суд посчитал его дискредитирующим армию вооруженных сил РФ и выписал автору военно-патриотического сайта штраф в 45 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле автор военно-патриотического сайта оштрафован за дискредитацию ВС РФ
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#Анна Варнакина#Криминал#Новоуральск#Суд#Штраф#Дискредитация#Ксения Собчак
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