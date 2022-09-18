Собчак: на экс-военного из Новоуральска завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Всего на Скрябнева заводилось три административных дела, по одному из которых он получил штраф в 30 тысяч рублей. Новоуралец не успокоился и снова выложил пост с негодованием в социальных сетях. Теперь на него заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.