Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях

На 57-летнего тагильчанина завели административное дело из-за репоста в соцсетях. По мнению правоохранителей, содержание публикации было направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом TagilCity.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.
Владимир Желиба в беседе с корреспондентом нашей редакции отметил, что не согласен с обвинением.
Я никогда никого не дискредитировал. Я даже не смотрю ни новости, ни видео [о спецоперации], которые распространяют в соцсетях, — настаивает Владимир Желиба.
Напомним, статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, введена после начала спецоперации России на Украине. За повторное правонарушение в течение года обвиняемый может получить реальный срок. Первый штраф по новой статье в Нижнем Тагиле получила известная художница Алиса Горшенина.