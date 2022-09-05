Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях

Напомним, статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, введена после начала спецоперации России на Украине. За повторное правонарушение в течение года обвиняемый может получить реальный срок. Первый штраф по новой статье в Нижнем Тагиле получила известная художница Алиса Горшенина.