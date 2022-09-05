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Тагильчанин обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ из-за репоста в соцсетях

Сегодня, 18:12
Фото: страница Владимира Желибы во ВКонтакте
57-летний тагильчанин Владимир Желиба предстанет перед судом по делу о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

На 57-летнего тагильчанина завели административное дело из-за репоста в соцсетях. По мнению правоохранителей, содержание публикации было направлено на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом TagilCity.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

Владимир Желиба в беседе с корреспондентом нашей редакции отметил, что не согласен с обвинением.

Я никогда никого не дискредитировал. Я даже не смотрю ни новости, ни видео [о спецоперации], которые распространяют в соцсетях, — настаивает Владимир Желиба.

Напомним, статья о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ, введена после начала спецоперации России на Украине. За повторное правонарушение в течение года обвиняемый может получить реальный срок. Первый штраф по новой статье в Нижнем Тагиле получила известная художница Алиса Горшенина. 

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