Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила снят с выборов через суд

Иск с требованием отмены его регистрации подала окружная избирательная комиссия. Решение было принято судом 22 августа.
Ранее пресс-секретарь свердловского отделения «Единой России» Максим Бестфатер заявлял, что Яговитин состоит в одной партии и выдвигается от другой, что является нарушением законодательства.
Напомним, 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле пройдут выборы депутатов городской думы. В этом году они будут проходить по новой системе. В частности, было решено отказаться от партийных списков. Теперь кандидаты выдвигаются по 25 одномандатным округам. Всего кандидатов на посты депутатов в Нижнем Тагиле насчитывается 117.