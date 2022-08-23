Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила снят с выборов через суд

Напомним, 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле пройдут выборы депутатов городской думы. В этом году они будут проходить по новой системе. В частности, было решено отказаться от партийных списков. Теперь кандидаты выдвигаются по 25 одномандатным округам. Всего кандидатов на посты депутатов в Нижнем Тагиле насчитывается 117.