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Кандидат в депутаты гордумы Нижнего Тагила снят с выборов через суд

Сегодня, 19:46
Фото: Страница Ильи Наговитина Вконтакте
Кандидат в депутаты городской думы Нижнего Тагила от «Справедливой России» Илья Наговитин снят с выборов по решению Тагилстроевского районного суда.

Иск с требованием отмены его регистрации подала окружная избирательная комиссия. Решение было принято судом 22 августа.

Ранее пресс-секретарь свердловского отделения «Единой России» Максим Бестфатер заявлял, что Яговитин состоит в одной партии и выдвигается от другой, что является нарушением законодательства.

Напомним, 11 сентября 2022 года в Нижнем Тагиле пройдут выборы депутатов городской думы. В этом году они будут проходить по новой системе. В частности, было решено отказаться от партийных списков. Теперь кандидаты выдвигаются по 25 одномандатным округам. Всего кандидатов на посты депутатов в Нижнем Тагиле насчитывается 117.

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