Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира

По словам директора СШ № 4 Михаила Пудова, в турнире участвуют команды из спортивных школ, развивающих баскетбол в городе: «Юпитер», «Старый соболь» и спортшкола № 4. В Нижнем Тагиле этим видом спорта профессионально занимаются около двух тысяч человек.
Такие турниры достаточно актуальны, чтобы ребята сыгрывались между собой, и у них была игровая практика, — рассказал журналисту TagilCity.ru Михаил Пудов.
Он пояснил, что эта команда юношей достаточно перспективная. Занимается с ними молодой тренер Тимур Фазальянов.
Воспитанники участвуют в чемпионатах Нижнего Тагила, первенстве Свердловской области. Стараются пробиваться по своему возрасту и в межрегиональные соревнования. Команда очень боеспособная. Тренер проводит с ребятами разноплановые занятия, — добавил директор СШ № 4.