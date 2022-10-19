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Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира

Сегодня, 07:06
Фото: TagilCity.ru
Команда юношей 2011 года рождения из спортшколы № 4 Нижнего Тагила заняла первое место в городском турнире по баскетболу памяти Евгения Зудова. Мероприятие проходит ежегодно.

По словам директора СШ № 4 Михаила Пудова, в турнире участвуют команды из спортивных школ, развивающих баскетбол в городе: «Юпитер», «Старый соболь» и спортшкола № 4.  В Нижнем Тагиле этим видом спорта профессионально занимаются около двух тысяч человек.

Такие турниры достаточно актуальны, чтобы ребята сыгрывались между собой, и у них была игровая практика, — рассказал журналисту TagilCity.ru Михаил Пудов.
Фото: Михаил Пудов

Он пояснил, что эта команда юношей достаточно перспективная. Занимается с ними молодой тренер Тимур Фазальянов.

Воспитанники участвуют в чемпионатах Нижнего Тагила, первенстве Свердловской области. Стараются пробиваться по своему возрасту и в межрегиональные соревнования. Команда очень боеспособная. Тренер проводит с ребятами разноплановые занятия, — добавил директор СШ № 4.
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