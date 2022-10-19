Баскетболисты из СШ № 4 Нижнего Тагила стали победителями городского турнира

По словам директора СШ № 4 Михаила Пудова, в турнире участвуют команды из спортивных школ, развивающих баскетбол в городе: «Юпитер», «Старый соболь» и спортшкола № 4. В Нижнем Тагиле этим видом спорта профессионально занимаются около двух тысяч человек.