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В Екатеринбурге ссора двух бывших школьных подруг закончилась дракой

20 октября 10:00
Фото: 1MI

Две девочки-подростка подрались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге произошла драка двух школьных подруг. Одну из них отвезли в больницу с травмами.

Ссора случилась между 12-летними девочками. Конфликты у них происходили с начала сентября, сообщает Ural Mash.

Отмечается, что сначала девочки дружили во время обучения в школе №151 и вместе ходили в театральный кружок. Но в какой-то момент они подрались, оттаскали друг друга за волосы, били ногами по телу.

Известно, что одна девочка даже попрыгала на другой, из-за чего у пострадавшей повредилось колено.

Никто из родителей участниц конфликта в полицию не обращался. Сотрудники отдела полиции №2 установили личности несовершеннолетних и вызвали их вместе с законными представителями в территориальный ОВД для опроса. По факту происшествия будет проведена проверка, - сообщили TagilCity.ru в УМВД по Екатеринбургу.
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