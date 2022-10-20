В Екатеринбурге ссора двух бывших школьных подруг закончилась дракой

Ссора случилась между 12-летними девочками. Конфликты у них происходили с начала сентября, сообщает Ural Mash.



Отмечается, что сначала девочки дружили во время обучения в школе №151 и вместе ходили в театральный кружок. Но в какой-то момент они подрались, оттаскали друг друга за волосы, били ногами по телу.