В Тагиле занялись импортозамещением оборудования для нефтегазового комплекса России

Инжиниринговая компания «К5» из Нижнего Тагила занимается импортозамещением оборудования для нефтегазовой промышленности. За последние два года местные специалисты научились производить аналоги американских и немецких механизмов, которые не уступают по качеству и выполнены из отечественных материалов. При этом тагильские разработчики берутся за особо сложные заказы — создают детали и расходники для нефтяных скважин больших диаметров. По словам директора компании Николая Родыгина, повторить, дополнить и адаптировать подобное оборудование берутся не все.

Как именно это удалось конструкторской компании из Нижнего Тагила, выяснил TagilCity.ru.