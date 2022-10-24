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Медведев после посещения УВЗ в Нижнем Тагиле заявил об увеличении выпуска танков

Сегодня, 13:55
Фото: телеграм-канал УВЗ
Сегодня, 24 октября, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев с контрольным визитом посетил производство танков корпорации «Уралвагонзавод». По словам Медведева, производство танков будет кратно увеличиваться.
Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, – отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев.
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В Нижнем Тагиле Дмитрий Медведев осмотрел цеха УВЗ. На главном конвейере предприятия производятся бронемашины для Российской армии.

Глава УВЗ Александр Потапов доложил зампреду Совбеза РФ о ходе выполнения гособоронзаказа по производству танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другой спецтехники.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вооружения, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, показали высокую эффективность.

#Федор Быстров#Общество#Военные#Танк#Уралвагонзавод#Минобороны россии#Совет безопасности
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