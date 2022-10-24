Медведев после посещения УВЗ в Нижнем Тагиле заявил об увеличении выпуска танков

Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов, – отметил в своем телеграм-канале Дмитрий Медведев.
В Нижнем Тагиле Дмитрий Медведев осмотрел цеха УВЗ. На главном конвейере предприятия производятся бронемашины для Российской армии.
Глава УВЗ Александр Потапов доложил зампреду Совбеза РФ о ходе выполнения гособоронзаказа по производству танков Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и другой спецтехники.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские вооружения, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине, показали высокую эффективность.