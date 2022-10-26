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Спящего в коллекторе бездомного подожгли злоумышленники в Екатеринбурге

Сегодня, 04:36
Фото: 1MI
35-летний мужчина без постоянного места жительства спал в коллекторе. Злоумышленники его подожгли. Инцидент случился в ночное время суток на улице 8 Марта между домами № 80 и № 78А в Екатеринбурге.

Неустановленные лица облили бомжа горючей жидкостью. Мужчина получил ожоги 2-3 степени верхней части тела (рук, шеи и головы), пострадавшая площадь кожи составила 20%. Когда сотрудники скорой приехали для оказания медпомощи, мужчина несколько раз терял сознание.

Сам пострадавший рассказал, что его зовут Казанцев Александр. Во время случившегося он спал в коллекторе. В кармане у него была только бутылка водки, пишет Ура.ру со ссылкой на свидетеля инцидента.

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#Анна Варнакина#Скорая помощь#Поджог#Бездомные#Екатеринбург#Происшествия
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