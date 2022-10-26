Спящего в коллекторе бездомного подожгли злоумышленники в Екатеринбурге

Неустановленные лица облили бомжа горючей жидкостью. Мужчина получил ожоги 2-3 степени верхней части тела (рук, шеи и головы), пострадавшая площадь кожи составила 20%. Когда сотрудники скорой приехали для оказания медпомощи, мужчина несколько раз терял сознание.
Сам пострадавший рассказал, что его зовут Казанцев Александр. Во время случившегося он спал в коллекторе. В кармане у него была только бутылка водки, пишет Ура.ру со ссылкой на свидетеля инцидента.
Ранее в Алапаевске несовершеннолетние парни избили и подожгли старушку. Когда парни одумались и стали тушить пожар, было уже поздно: пожилая женщина умерла.