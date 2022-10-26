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Цифры перестанут работать на светофорах одного из перекрестков Нижнего Тагила

Сегодня, 07:37
Фото: МУП «Сигнал-3»
26 октября произойдет отключение обратного отсчета времени до смены цвета на светофорах, которые располагаются на перекрестке проспект Мира — улица Циолковского в Нижнем Тагиле.

Цифры не будут работать на светофорных объектах, предназначенных и для пешеходов, и для водителей. Причина отключения заключается в том, что светофоры готовят к внесению изменений в программное обеспечение.

МУП «Сигнал-3» напоминает участникам дорожного движения о том, что обратный отсчет не является единственно верным показателем доступности или запрета движения и носит информационный характер: необходимо ориентироваться только на сигналы светофора.

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Напомним, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила подошёл к концу ремонт Ленинградского проспекта. На дороге в тестовом режиме запустили «зелёную волну».

Тестовая «Зелёная волна» заработает на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Город#Светофор#Дорога#Автомобили#Эксклюзив
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