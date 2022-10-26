Цифры перестанут работать на светофорах одного из перекрестков Нижнего Тагила

Цифры не будут работать на светофорных объектах, предназначенных и для пешеходов, и для водителей. Причина отключения заключается в том, что светофоры готовят к внесению изменений в программное обеспечение.
МУП «Сигнал-3» напоминает участникам дорожного движения о том, что обратный отсчет не является единственно верным показателем доступности или запрета движения и носит информационный характер: необходимо ориентироваться только на сигналы светофора.
Напомним, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила подошёл к концу ремонт Ленинградского проспекта. На дороге в тестовом режиме запустили «зелёную волну».