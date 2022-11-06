Жители поселка Буланаш в Артемовском ГО второй день живут без холодной воды

Жители поселка Буланаш в Артемовском городском округе вторые сутки сидят без холодной воды. Коммунальная авария произошла утром в субботу, 5 ноября, и до сих пор водоснабжение восстановлено не во всех домах.

Глава Артемовска Константин Трофимов сообщил в соцсетях, что из-за аварийного отключения электричества скважина, которая обеспечивает холодной питьевой водой жителей поселка, не работает. Через несколько часов электросети были восстановлены и началось наполнение резервуаров водой. Однако спустя некоторое время произошла вторая авария, которую устраняют специалисты «Облкоммунэнерго». В связи с этим был организован подвоз воды в цистернах, у автомобилей выстроились длинные очереди. Также местные жители жалуются, что питьевая вода закончилась в продаже в торговых точках. Невозможно: выходные, воды нет, двое детей, покушать не приготовить второй день, — пишет Ксения С. Фото: Страница Константина Трофимова ВКонтакте Между тем, Константин Трофимов днем 6 ноября сообщил, что электрики обнаружили место обрыва сети, на месте работают 10 специалистов. Для подачи резервного электропитания доставлено два генератора. Жители Нижнего Тагила жалуются на отключения электричества Узнать подробнее Читайте также: Микроволновки, телевизоры и компьютеры перестанут работать в Нижнем Тагиле В Нижнем Тагиле несколько улиц останутся без света в ближайшие дни