Жители поселка Буланаш в Артемовском ГО второй день живут без холодной воды

Глава Артемовска Константин Трофимов сообщил в соцсетях, что из-за аварийного отключения электричества скважина, которая обеспечивает холодной питьевой водой жителей поселка, не работает.
Через несколько часов электросети были восстановлены и началось наполнение резервуаров водой. Однако спустя некоторое время произошла вторая авария, которую устраняют специалисты «Облкоммунэнерго».
В связи с этим был организован подвоз воды в цистернах, у автомобилей выстроились длинные очереди. Также местные жители жалуются, что питьевая вода закончилась в продаже в торговых точках.
Невозможно: выходные, воды нет, двое детей, покушать не приготовить второй день, — пишет Ксения С.
Между тем, Константин Трофимов днем 6 ноября сообщил, что электрики обнаружили место обрыва сети, на месте работают 10 специалистов. Для подачи резервного электропитания доставлено два генератора.