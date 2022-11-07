Станция для маломерных судов загорелась в Екатеринбурге

Пожар распространился по площади 20 квадратных метров. Пламя спасателям удалось потушить примерно к 15.00, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В последний раз пожар здесь же произошел осенью прошлого года. По данным МЧС, тогда в помещении сгорели перегородки, перекрытия первого и второго этажей, а также хозинвентарь.
Известно, что на месте работали две бригады пожарных. Из людей никто не пострадал. Сейчас огнеборцы совершают на месте ЧП проливку. Теперь в причинах произошедшего будут разбираться.