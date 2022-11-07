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Станция для маломерных судов загорелась в Екатеринбурге

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

В Екатеринбурге горела станция для маломерных судов

ЧП случилось на улице Гражданская рядом с Макаровским мостом в Екатеринбурге. Лодочная станция воспламенилась уже не в первый раз.

Пожар распространился по площади 20 квадратных метров. Пламя спасателям удалось потушить примерно к 15.00, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В последний раз пожар здесь же произошел осенью прошлого года. По данным МЧС, тогда в помещении сгорели перегородки, перекрытия первого и второго этажей, а также хозинвентарь.

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Известно, что на месте работали две бригады пожарных. Из людей никто не пострадал. Сейчас огнеборцы совершают на месте ЧП проливку. Теперь в причинах произошедшего будут разбираться.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Спасатели#Лодочная станция#Елена Озерова
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