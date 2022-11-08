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«Сигнал-3» в Нижнем Тагиле получил новое название

Сегодня, 07:43
Фото: 1MI
Новое название получит бюджетное учреждение «Сигнал-3». Его переименуют в «Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила».

Директор учреждения должен будет обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с появлением нового названия. Это следует из постановления, размещенного на сайте городской администрации.

Также руководство должно будет представить в Управление городским хозяйством мэрии Нижнего Тагил и Управление муниципального имущества скан листа записи в ЕГРЮЛ о госрегистрации изменений и копию устава.

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Напомним, что «Сигнал 3» занимается эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения, а также комплексной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации «Безопасный город».

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