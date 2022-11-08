«Сигнал-3» в Нижнем Тагиле получил новое название

Директор учреждения должен будет обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с появлением нового названия. Это следует из постановления, размещенного на сайте городской администрации.
Также руководство должно будет представить в Управление городским хозяйством мэрии Нижнего Тагил и Управление муниципального имущества скан листа записи в ЕГРЮЛ о госрегистрации изменений и копию устава.
Напомним, что «Сигнал 3» занимается эксплуатацией технических средств регулирования дорожного движения, а также комплексной системы видеонаблюдения и фотовидеофиксации «Безопасный город».