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Тепловоз снес автомобиль на ж/д переезде под Верхней Пышмой

Сегодня, 12:03
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Под Верхней Пышмой тепловоз снес автомобиль на ж/д переезде

Авария произошла около 2 км подъезда к Ганиной Яме от трассы Верхняя Пышма-Среднеуральск-поселок Исеть.

ЧП случилось 8 ноября примерно в 12.00. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Предварительно известно, что 48-летний водитель машины марки Lada ехал со стороны поселка Коптяки. В момент переезда нерегулируемого переезда он не обратил внимание на знак «Движение без остановки запрещено». Из-за этого и произошло столкновение.

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Во время ЧП никто не пострадал, а машина получила повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также они опрашивают очевидцев событий. Проверка продолжается.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Авария#ДТП#Ж/д переезд
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