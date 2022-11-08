Тепловоз снес автомобиль на ж/д переезде под Верхней Пышмой

ЧП случилось 8 ноября примерно в 12.00. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Предварительно известно, что 48-летний водитель машины марки Lada ехал со стороны поселка Коптяки. В момент переезда нерегулируемого переезда он не обратил внимание на знак «Движение без остановки запрещено». Из-за этого и произошло столкновение.
Во время ЧП никто не пострадал, а машина получила повреждения.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Также они опрашивают очевидцев событий. Проверка продолжается.