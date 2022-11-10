Владислав Пинаев поздравил полицейских с праздником

Он поблагодарил личный состав управления и сказал, что в полиции работают отличные сотрудники, которые способны действовать в самых трудных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Привел глава и пример отличной службы полицейских - празднование 300-летия города, когда власти не ожидали такого большого потока граждан на улицах.
Слава благодарности Владислав Пинаев сказал во время праздника. Также он передал руководителю управления Ибрагиму Абдулкадырову поздравительный адрес. А он в свою очередь сказал, что достижения страж порядка находятся в зависимости от взаимодействия с администрацией.
Помимо этого, Ибрагим Абдулкадыров подчеркнул, что за 10 лет число обращений людей в правоохранительные органы с 17 тысяч снизилось до пяти. В городе стало меньше тяжких преступлений, а раскрываемость по большинству преступлений близка к 100% отметке.
Также на мероприятии более 30 полицейских наградили Почетными грамотами главы и благодарственными письмами.