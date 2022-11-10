Владислав Пинаев поздравил полицейских с праздником

Слава благодарности Владислав Пинаев сказал во время праздника. Также он передал руководителю управления Ибрагиму Абдулкадырову поздравительный адрес. А он в свою очередь сказал, что достижения страж порядка находятся в зависимости от взаимодействия с администрацией.