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Владислав Пинаев поздравил полицейских с праздником

Сегодня, 12:45
Фото: администрация Нижнего Тагила
С профессиональным праздником полицейских МУ МВД «Нижнетагильское» поздравил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Он поблагодарил личный состав управления и сказал, что в полиции работают отличные сотрудники, которые способны действовать в самых трудных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Привел глава и пример отличной службы полицейских - празднование 300-летия города, когда власти не ожидали такого большого потока граждан на улицах.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Слава благодарности Владислав Пинаев сказал во время праздника. Также он передал руководителю управления Ибрагиму Абдулкадырову поздравительный адрес. А он в свою очередь сказал, что достижения страж порядка находятся в зависимости от взаимодействия с администрацией.

Помимо этого, Ибрагим Абдулкадыров подчеркнул, что за 10 лет число обращений людей в правоохранительные органы с 17 тысяч снизилось до пяти. В городе стало меньше тяжких преступлений, а раскрываемость по большинству преступлений близка к 100% отметке. 

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Также на мероприятии более 30 полицейских наградили Почетными грамотами главы и благодарственными письмами.

#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#Полиция#Поздравление#Полицейские#Мэр#Владислав Пинаев
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