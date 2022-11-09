Женщина из Екатеринбурга раскрыла преступление вместе с 6-летним сыном

Помог раскрыть преступление участковой ее 6-летний сын прямо во время прогулки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
ЧП случилось 6 апреля 2020 года. Тогда в полицию поступил сигнал о том, что некоего мужчину избили на улице. Сам пострадавший успел сфотографировать девушку, которая в момент избиения была рядом с ним.
При просмотре записей с камеры видеонаблюдения, полицейские установили предполагаемого злоумышленника.
Затем, в один из выходных дней, я гуляла с сыном и увидела искомую пару. После чего я совместно с ребенком проследовала за молодым человеком и девушкой в девятиэтажный жилой дом, зашла с ними в лифт, благодаря чему установила этаж и номер квартиры, где они проживают. На следующий день подозреваемый был задержан, - рассказала Светлана.
На мужчину завели уголовное дело по ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).
Ранее женщина решала и другие важные вопросы, касающиеся деятельности полиции. К примеру, недавно она находилась на опорном пункте по адресу ул. Бардина, д. 21, как вдруг к ней обратился один из местных жителей по поводу. Он пожаловался на ссоры с соседями.
Светлана пояснила мужчине, как правильно вести себя в конфликтных ситуациях. После консультации участковая вместе с коллегой, майором Арсланом Алексеевым отправилась на улицу Онуфриева, д. 34, чтобы посмотреть место проживания своего поднадзорного. Он вовремя не явился в отделение, чтобы отметиться.
Полицейские застали его на месте. Он объяснил, что не явился, потому что ухаживает за пожилым родственником. За это ему внесли предостережение.