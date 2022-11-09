Женщина из Екатеринбурга раскрыла преступление вместе с 6-летним сыном

Помог раскрыть преступление участковой ее 6-летний сын прямо во время прогулки. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



ЧП случилось 6 апреля 2020 года. Тогда в полицию поступил сигнал о том, что некоего мужчину избили на улице. Сам пострадавший успел сфотографировать девушку, которая в момент избиения была рядом с ним.