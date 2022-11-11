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Очень хотел покататься. Нетрезвый мужчина в Верхней Пышме угнал две машины за ночь

Сегодня, 09:45
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Нетрезвый мужчина в Верхней Пышме угнал две машины за ночь

Под Верхней Пышмой мужчина попытался угнать автомобиль, припаркованный в гараже возле дома односельчанки.

В полицию пожаловалась жительница деревни Духовая. Женщина рассказала, что из гаража, который находится рядом с домом, угнали машину марки ВАЗ-2107. Об этом сообщает ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли машину в 400 метрах от дома пострадавшей. Во время патрулирования данной улицы к стражам порядка подошел еще один селянин. Он сказал, что кто-то попытался угнать его машину. Однако автомобиль не завелся.

Еще одна местная жительница сообщила правоохранителям о пропаже автомобиля Hyundai, который был припаркован около дома.

В результате стражи порядка задержали 18-летнего предполагаемого злоумышленника. На момент задержания он был нетрезв. Позже он признался, что хотел покататься на машине, при этом водительских прав и машины у него нет.

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В отношении него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии и без прав. Юношу арестовали на 10 суток. Также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. В тюрьме парень может оказаться на срок до пяти лет.

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