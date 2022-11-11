Очень хотел покататься. Нетрезвый мужчина в Верхней Пышме угнал две машины за ночь

Полицейские приехали по указанному адресу и нашли машину в 400 метрах от дома пострадавшей. Во время патрулирования данной улицы к стражам порядка подошел еще один селянин. Он сказал, что кто-то попытался угнать его машину. Однако автомобиль не завелся.