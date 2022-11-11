Тайную силу, золотого полоза и каменный цветок покажут жителям Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле пройдет «Бажовский киновечер»

С целью культурной поддержки и распространения произведений Павла Бажова жителям Нижнего Тагила покажут фрагменты из фильмов «Каменный цветок», «Тайная сила» и многих других. Встреча пройдет 12 ноября в 11:00 в кинотеатре «Красногвардеец».