Тайную силу, золотого полоза и каменный цветок покажут жителям Нижнего Тагила

«Бажовский киновечер» проводится во всех крупных городах УрФО при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всем желающим предлагают посмотреть кино и вступить в диалог с российскими кинорежиссерами.
Краеведы и фанаты фильмов смогут задать интересующие вопросы заслуженным деятелям искусств РФ, членам Союза кинематографистов, режиссерам, сценаристам и многим другим известным творческим деятелям.
Ведущим события станет глава фонда «Бажов» Сергей Полыганов. Со всеми участниками встречи можно сфотографироваться, при желании — взять автограф. Среди зрителей пройдет викторина на знание произведений уральского писателя, после которой выдадут подарки, сообщает администрация Нижнего Тагила.
Ранее в Нижнем Тагиле прошла «Ночь искусств». Гостям и жителям города показали кукольную экспозицию, подготовленную городским музеем и театром кукол. Программу «Наше все» посвятили Александру Сергеевичу Пушкину.