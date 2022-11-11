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Тайную силу, золотого полоза и каменный цветок покажут жителям Нижнего Тагила

Сегодня, 16:40
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле пройдет «Бажовский киновечер»

С целью культурной поддержки и распространения произведений Павла Бажова жителям Нижнего Тагила покажут фрагменты из фильмов «Каменный цветок», «Тайная сила» и многих других. Встреча пройдет 12 ноября в 11:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

«Бажовский киновечер» проводится во всех крупных городах УрФО при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Всем желающим предлагают посмотреть кино и вступить в диалог с российскими кинорежиссерами.

Краеведы и фанаты фильмов смогут задать интересующие вопросы заслуженным деятелям искусств РФ, членам Союза кинематографистов, режиссерам, сценаристам и многим другим известным творческим деятелям.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Ведущим события станет глава фонда «Бажов» Сергей Полыганов. Со всеми участниками встречи можно сфотографироваться, при желании — взять автограф. Среди зрителей пройдет викторина на знание произведений уральского писателя, после которой выдадут подарки, сообщает администрация Нижнего Тагила.

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Ранее в Нижнем Тагиле прошла «Ночь искусств». Гостям и жителям города показали кукольную экспозицию, подготовленную городским музеем и театром кукол. Программу «Наше все» посвятили Александру Сергеевичу Пушкину.

#Город#Павел Бажов#Кино#Искусство#Нижний Тагил#Анна Варнакина
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