TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Атлеты из Нижнего Тагила провели открытый урок для студентов

Сегодня, 08:08
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Спортсмены из Нижнего Тагила выступили с мастер-классом для студентов Высокогорского многопрофильного техникума. Мероприятие состоялось 11 ноября.

На встрече присутствовали обучающиеся первого курса. Сперва прошла общая разминка, затем выступление без использования оборудования, мастер-класс по базовым упражнениям и воркауту. Встречу провела команда уличной атлетики «Стойкие», сообщает пресс-служба городской администрации.

команда "Стойкие"команда "Стойкие"
демонстрациия отжиманийдемонстрациия отжиманий
мастер-класс от команды "Стойкие"мастер-класс от команды "Стойкие"
демонстрация отжиманийдемонстрация отжиманий
спортсмены держат планкуспортсмены держат планку
команда "Стойкие"
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Тренеры продемонстрировали обучающимся технику выполнения подтягиваний на перекладине, отжиманий, планки на прямых руках и у стены. После ученики сами смогли попробовать сделать упражнения.

Читайте также:
Мировые звезды спорта провели мастер-классы для юных тагильчанВ Верхней Пышме прошел мастер-класс по самбо от чемпионов мира
Благодарим руководство учреждения за приглашение и проявленное доверие, а также за важное и нужное дело, а именно за вклад в развитие доступного и массового спорта, - добавили в мэрии.
#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Мастер-класс#Воркаут#Студенты#Эксклюзив
Подпишитесь
Торговля женщинами и пароходами. «Бесприданница» в Тагиле о цинизме золотой молодежи
12 ноября, 18:38
ГИБДД предупреждает о гололеде, мокром снеге и минусовых температурах в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:44
Сауна с тремя детьми загорелась в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:51
Свердловский военный погиб в ходе СВО
Сегодня, 14:03
На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
Вчера, 19:01
«Кричал что-то про Украину»: пьяный парень устроил дебош в ТРЦ Каменска-Уральского
Вчера, 10:53