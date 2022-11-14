Атлеты из Нижнего Тагила провели открытый урок для студентов

На встрече присутствовали обучающиеся первого курса. Сперва прошла общая разминка, затем выступление без использования оборудования, мастер-класс по базовым упражнениям и воркауту. Встречу провела команда уличной атлетики «Стойкие», сообщает пресс-служба городской администрации.
Тренеры продемонстрировали обучающимся технику выполнения подтягиваний на перекладине, отжиманий, планки на прямых руках и у стены. После ученики сами смогли попробовать сделать упражнения.
Благодарим руководство учреждения за приглашение и проявленное доверие, а также за важное и нужное дело, а именно за вклад в развитие доступного и массового спорта, - добавили в мэрии.