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Работу свердловской полиции проверит генерал-ревизор

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
В свердловском гарнизоне полиции началась плановая проверка оперативно-служебной деятельности комиссией МВД России. Инспектирование началось сегодня, 14 ноября.

Завершатся проверочные мероприятия 10 декабря. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в утреннее время руководитель Главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил главам ведомства и территориальных ОВД членов комиссии проверяющих.

Во главе проверочной комиссии стоит генерал-майор Роман Зайцев. Члены комиссии оценят фактическое положение дел в сфере защиты общественного порядка.

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А 19 ноября в МВД по Свердловской области пройдет приём граждан по вопросам работы правоохранительных органов. Предварительно необходимо записаться, позвонив по телефонам: 8(343)358-82-32 или 358-80-42.

#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Полиция#Проверка#Генерал
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