Работу свердловской полиции проверит генерал-ревизор

Завершатся проверочные мероприятия 10 декабря. По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в утреннее время руководитель Главного управления генерал-лейтенант полиции Александр Мешков представил главам ведомства и территориальных ОВД членов комиссии проверяющих.
Во главе проверочной комиссии стоит генерал-майор Роман Зайцев. Члены комиссии оценят фактическое положение дел в сфере защиты общественного порядка.
А 19 ноября в МВД по Свердловской области пройдет приём граждан по вопросам работы правоохранительных органов. Предварительно необходимо записаться, позвонив по телефонам: 8(343)358-82-32 или 358-80-42.