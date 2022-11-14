Выбросы в воздухе и безрезультатные проверки. Главные экологические события недели

Роспотребнадзор не нашел никаких нарушений в районе 25-го квартала после публикации TagilCity.ru про удушающий дым с бывшего карьера, который все лето беспокоил жителей дома № 78 на улице Монтажников. Специалисты провели замеры воздуха, но не нашли превышений ни по одному из 12 вредных веществ. Не принесли результатов и выездные проверки. «Нарушений не выявлено», — сообщил в официальном ответе главный санврач города Юрий Бармин. Однако он не уточнил даты проверок и замеров. Ведь жалобы от жителей начали поступать летом, но, насколько оперативно среагировал на них Роспотребнадзор, неизвестно.