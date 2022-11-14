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Выбросы в воздухе и безрезультатные проверки. Главные экологические события недели

Вчера, 09:40
Фото: TagilCity.ru
Снова превышение диоксида азота обнаружил газоанализатор TagilCity.ru во время замеров воздуха, а Роспотребнадзор не увидел нарушений после жалоб горожан на дым от бывшего карьера. Об этих и других экологических событиях недели читайте на TagilCity.ru.

На этой неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение вредных веществ в воздухе один день. 12 ноября возле вокзала показатель диоксида азота составил 0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Таким образом превышение составило 1,5 раза. Посты «Уральского УГМС» в период с 3 по 10 ноября не фиксировали в воздухе выбросов.

Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 12 ноября
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Нижний Тагил вошел в тройку городов Свердловской области с высоким уровнем загрязнения воздуха. По данным Федеральной службы госстатистики, в период с января по сентябрь 2022 года случаи высокого загрязнения атмосферы фиксировались также в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Тагильчане дышали воздухом с сероводородом, норматив которого превышает максимально разовую ПДК минимум в 10 раз.

Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году
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Роспотребнадзор не нашел никаких нарушений в районе 25-го квартала после публикации TagilCity.ru про удушающий дым с бывшего карьера, который все лето беспокоил жителей дома № 78 на улице Монтажников. Специалисты провели замеры воздуха, но не нашли превышений ни по одному из 12 вредных веществ. Не принесли результатов и выездные проверки. «Нарушений не выявлено», — сообщил в официальном ответе главный санврач города Юрий Бармин. Однако он не уточнил даты проверок и замеров. Ведь жалобы от жителей начали поступать летом, но, насколько оперативно среагировал на них Роспотребнадзор, неизвестно.

Роспотребнадзор не нашел нарушений после жалоб на дым от свалки в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Выбросы#Проверка#Загрязнения
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