Выбросы в воздухе и безрезультатные проверки. Главные экологические события недели

На этой неделе газоанализатор TagilCity.ru ловил превышение вредных веществ в воздухе один день. 12 ноября возле вокзала показатель диоксида азота составил 0,3 мг/м3 при норме 0,2 мг/м3. Таким образом превышение составило 1,5 раза. Посты «Уральского УГМС» в период с 3 по 10 ноября не фиксировали в воздухе выбросов.
Нижний Тагил вошел в тройку городов Свердловской области с высоким уровнем загрязнения воздуха. По данным Федеральной службы госстатистики, в период с января по сентябрь 2022 года случаи высокого загрязнения атмосферы фиксировались также в Каменске-Уральском и Екатеринбурге. Тагильчане дышали воздухом с сероводородом, норматив которого превышает максимально разовую ПДК минимум в 10 раз.
Роспотребнадзор не нашел никаких нарушений в районе 25-го квартала после публикации TagilCity.ru про удушающий дым с бывшего карьера, который все лето беспокоил жителей дома № 78 на улице Монтажников. Специалисты провели замеры воздуха, но не нашли превышений ни по одному из 12 вредных веществ. Не принесли результатов и выездные проверки. «Нарушений не выявлено», — сообщил в официальном ответе главный санврач города Юрий Бармин. Однако он не уточнил даты проверок и замеров. Ведь жалобы от жителей начали поступать летом, но, насколько оперативно среагировал на них Роспотребнадзор, неизвестно.