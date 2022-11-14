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Рейс Сочи-Екатеринбург застрял в аэропорту на шесть часов

Сегодня, 04:35
Фото: 1MI
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из города Сочи Краснодарского края в столицу Свердловской области Екатеринбург, задержали в аэропорту курортного центра на шесть часов 13 ноября.

Время вылета борта изменилось с 15:15 до 21:50 по московскому времени. В воздушный порт уральского города рейс должен был прибыть только в 3:00 14 ноября. Данные опубликовал аэропорт Сочи.

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Ранее сотрудникам правоохранительных органов пришлось успокаивать толпу авиапассажиров, летевшую из Екатеринбурга в Иркутск. Людей привезли в аэропорт Новосибирска, а дальнейший трансфер в пункт назначения не предоставили. Оказалось, что сотрудники авиакомпании даже не знали о том, что им предстоит довезти людей до конечной точки их следования.

#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Самолет#Рейс#Аэропорт
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