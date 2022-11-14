Рейс Сочи-Екатеринбург застрял в аэропорту на шесть часов

Ранее сотрудникам правоохранительных органов пришлось успокаивать толпу авиапассажиров, летевшую из Екатеринбурга в Иркутск. Людей привезли в аэропорт Новосибирска, а дальнейший трансфер в пункт назначения не предоставили. Оказалось, что сотрудники авиакомпании даже не знали о том, что им предстоит довезти людей до конечной точки их следования.