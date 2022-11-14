Смогут ли бегущие от COVID-19 и военкоматов релоканты «поднять» село в России?

Спрос на загородную недвижимость вырос в конце сентября 2022 года на 15-20% благодаря объявленной в РФ частичной мобилизации. Сначала — вирус, после — призыв резервистов на службу в вооруженных силах, и людям захотелось жить вдали от военкоматов, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко.
В свою очередь президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов утверждает: тенденция с переселением жителей столицы в частные домовладения будет актуальна на протяжении длительного времени. Стремления подобного рода, отмечает эксперт, являются неким переходным этапом для любой страны, достигшей определенный уровень развития.
Люди все чаще выбирают вместо крупных городов, засоренных выхлопными газами и массой стрессогенных факторов, удаленные уголки внутри страны. Аналитики предполагают, что к концу текущего года доля частных домовладений будет составлять большую часть среди всех новостроек — 54%.
Несмотря на потребности населения, правительство России не собирается поддерживать развитие деревень, отмечает издание «Новые Известия». Из новой Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030, которую представил вице-премьер Марат Хуснуллин, ясно: развитием малых форм населенных пунктов заниматься никто не планирует. Все силы десятилетия (и бюджетные деньги) будут направлены в агломерации.
Со слов руководителя научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова Сергея Валентея, подобный путь губителен и от него надо отказываться. При имеющейся тенденции объединяться вокруг одного крупного города эксперты всего мира «ломают голову» над тем, как этот процесс остановить. В противном случае во всех странах будет лишь несколько столиц, а вокруг них — пустота, считает эксперт.
На данный момент в России действует ряд комплексных целевых программ, среди которых «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках ФЦП людям обещают проведение водопровода и интернета в села, укладку автомобильных дорог и многое другое. Однако, отмечает редакция «Новых Известий», у инициативы есть ряд минусов:
Единственными людьми, которые в действительности могут повлиять на развитие сельского хозяйства в России, специалисты считают «беглецов от ковида и военкоматов». Молодежь и другие энтузиасты, в числе которых отечественные релоканты, будут продолжать стремиться в крупные города и заселять собой «коробки».
С 1994 года россияне массово покидают деревни и села, а на их места приходят мигранты из соседних стран, постепенно превращая сельскую местность «колонию среднеазиатских стран», подытоживает издание.