Смогут ли бегущие от COVID-19 и военкоматов релоканты «поднять» село в России?

Со слов руководителя научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова Сергея Валентея, подобный путь губителен и от него надо отказываться. При имеющейся тенденции объединяться вокруг одного крупного города эксперты всего мира «ломают голову» над тем, как этот процесс остановить. В противном случае во всех странах будет лишь несколько столиц, а вокруг них — пустота, считает эксперт.