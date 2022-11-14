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Забившему до смерти сожительницу жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет

Сегодня, 07:44
Фото: 1MI
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нижнего Тагила утверждено прокуратурой Дзержинского района. Мужчина обвиняется в убийстве своей сожительницы. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 2 июля 2022 года в одной из квартир на улице Тельмана в Дзержинском районе во время совместного распития спиртного между обвиняемым 1960 года рождения и его сожительницей 1969 года рождения произошла ссора. Во время нее женщина стала угрожать, что уйдет к бывшему мужу, а также нецензурно выражаться в адрес обвиняемого. Также она его оскорбила.

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Это было воспринято мужчиной как унижение. В результате у него возник умысел на убийство. Житель Нижнего Тагила нанес сожительнице не менее 89 ударов кулаками по голове, туловищу и конечностям. После этого он взял деревянную палку и нанес ей не менее 16 ударов по голове и спине потерпевшей. От полученных травм женщина умерла на месте происшествия.

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