Забившему до смерти сожительницу жителю Нижнего Тагила грозит до 15 лет

По данным следствия, 2 июля 2022 года в одной из квартир на улице Тельмана в Дзержинском районе во время совместного распития спиртного между обвиняемым 1960 года рождения и его сожительницей 1969 года рождения произошла ссора. Во время нее женщина стала угрожать, что уйдет к бывшему мужу, а также нецензурно выражаться в адрес обвиняемого. Также она его оскорбила.