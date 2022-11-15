Оборудование нового мусорного завода протестировали в Краснотурьинске

Первые пусконаладочные работы прошли на недавно возведенном мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске. Специалисты запустили конвейерное оборудование сортировочной линии. И все 11 установок, по результатам теста, функционируют в соответствии со своими характеристиками.
На этапе пусконаладочных работ необходимо проверить работу всех систем. На данный момент проведены первые запуски конвейерных линий и установки барабанного грохота. Результатами мы довольны, — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Далее специалисты планируют протестировать новый пресс-компактор. Это оборудование, которое прессует отходы в кипы. Для испытания техники на завод специально доставили 3,5 тонны пластиковых бутылок с маркировкой ПЭТ. Спрессованное и упакованное во время пусконаладочных работ вторсырье отправится обратно переработчикам.
Напомним, ввод Краснотурьинского мусоросортировочного комплекса в эксплуатацию запланирован на 2023 год.