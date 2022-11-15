Оборудование нового мусорного завода протестировали в Краснотурьинске

Первые пусконаладочные работы прошли на недавно возведенном мусоросортировочном комплексе в Краснотурьинске. Специалисты запустили конвейерное оборудование сортировочной линии. И все 11 установок, по результатам теста, функционируют в соответствии со своими характеристиками.