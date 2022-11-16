ИП в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке за падение на скользком крыльце

Пенсионерка обратилась с иском в отношении предпринимателя в суд. Женщина требовала, чтобы ИП выплатил ей 46 тысяч рублей за лечение, которое потребовалось ей после падения на льду. Также она требовала выплатить ей 3 900 рублей в качестве морального вреда за то, что с тех пор ее здоровье ухудшилось.
Пострадавшая пожилая женщина пояснила, что в злополучный день она спускалась по ступенькам к выходу из подъезда одного из домов. В какой-то момент из-за появления ледяной корки на каменном полу подъезда, она поскользнулась и упала, ударившись левой ногой о ступеньку лестницы.
После этого она вынуждена была ехать в травмпункт, где ей наложили гипс. Далее она некоторое время вынуждена была ходить с тростью и соблюдать постельный режим, хотя ранее она вела активный образ жизни.
В суде бабушка настаивала, что она упала из-за некачественной уборки мест общего пользования сотрудниками ответчика. Также пенсионерка поясняла, что, сняв гипс, хирург назначил ей лечение. Потратить на него пришлось 40 тысяч рублей. В связи с тем, что она пенсионерка, лечение ей оплачивали дочери.
Исковые требования пострадавшей были направлены к индивидуальному предпринимателю. Ленинский районный суд признал бизнесмена выплатить моральный ущерб в размере 3900 рублей, а в остальной части заявленных требований решил отказать. Причиной этого стало то, что обострившаяся после травмы варикозная болезнь вен возникла у пенсионерки до падения.