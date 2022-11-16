ИП в Нижнем Тагиле заплатит пенсионерке за падение на скользком крыльце

Пенсионерка обратилась с иском в отношении предпринимателя в суд. Женщина требовала, чтобы ИП выплатил ей 46 тысяч рублей за лечение, которое потребовалось ей после падения на льду. Также она требовала выплатить ей 3 900 рублей в качестве морального вреда за то, что с тех пор ее здоровье ухудшилось.