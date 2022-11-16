Трое пьяных парней до смерти избили прохожего в Екатеринбурге

Погибшим оказался житель Новой Ляли. Ему было 29 лет. Его труп был найден около дома № 29 на улице Мира. Его нашли сотрудники полиции, пишет Е1.
Известно, что злоумышленники, совершая преступление, находились в пьяном состоянии, добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Подруга агрессоров рассказала о ссоре, возникшей у них с незнакомцем на улице. Сперва один из друзей напал на мужчину и не менее шести раз ударил его кулаками.
После этого мужчина попытался убежать от них, но злоумышленники сумели его догнать и добить.