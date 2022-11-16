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Трое пьяных парней до смерти избили прохожего в Екатеринбурге

Сегодня, 09:54
Фото: 1MI

В Екатеринбурге трое пьяных парней избили прохожего до смерти

После избиения прохожими мужчина в Екатеринбурге скончался на месте. ЧП произошло в ночное время с 21 на 22 мая прошлого года. Теперь уголовное дело передано в суд, злоумышленникам грозит до 15 лет заключения.

Погибшим оказался житель Новой Ляли. Ему было 29 лет. Его труп был найден около дома № 29 на улице Мира. Его нашли сотрудники полиции, пишет Е1.

Известночто злоумышленникисовершая преступлениенаходились в пьяном состояниидобавили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подруга агрессоров рассказала о ссоре, возникшей у них с незнакомцем на улице. Сперва один из друзей напал на мужчину и не менее шести раз ударил его кулаками.

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После этого мужчина попытался убежать от них, но злоумышленники сумели его догнать и добить.

#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Драка#Избиение#Убийство
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