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Стало известно, куда приглашают подозрительные флаеры в Екатеринбурге

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга рассказали о происходящем в загадочном доме на Амундсена

В частном секторе на Юго-Западе Екатеринбурга, куда раздают подозрительные флаеры, проходят вечеринки и молитвы. Девушка побывала на одном из бесплатных мероприятий и рассказала, что происходит за дверьми дома по улице Амундсена.
Флаеры с подозрительными приглашениями в частный дом раздают детям в Екатеринбурге
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Кино, спектакли, угощения даром – эти и другие заголовки мелькали на флаерах-приглашениях, которые раздавали детям и взрослым в уральской столице. Екатеринбуржцы насторожились: неизвестная организация и сомнительное предложение стали поводом задуматься о личной безопасности.

Одна из девушек, побывавших на рождественском концерте в доме, сообщила, что за закрытыми дверьми действительно показывают спектакли и раздают печенье. Оказывается, в частном секторе работает протестантская церковь. У гостей мероприятия также сложилось ощущение, что организация похожа на реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.

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Жители Екатеринбурга рассказали Е1, что считают церковь безопасным местом. Организатор собраний и пастор Тимур Гаджиев подметил: если спрашивают, что за фильм планируется к показу, они честно отвечают, что христианский.

#Анна Варнакина#Екатеринбург#Общество#Дети#Церковь#Кино#Наркоманы#Частный дом
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