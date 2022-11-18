Стало известно, куда приглашают подозрительные флаеры в Екатеринбурге

Одна из девушек, побывавших на рождественском концерте в доме, сообщила, что за закрытыми дверьми действительно показывают спектакли и раздают печенье. Оказывается, в частном секторе работает протестантская церковь. У гостей мероприятия также сложилось ощущение, что организация похожа на реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.