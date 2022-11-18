Стало известно, куда приглашают подозрительные флаеры в Екатеринбурге

Кино, спектакли, угощения даром – эти и другие заголовки мелькали на флаерах-приглашениях, которые раздавали детям и взрослым в уральской столице. Екатеринбуржцы насторожились: неизвестная организация и сомнительное предложение стали поводом задуматься о личной безопасности.
Одна из девушек, побывавших на рождественском концерте в доме, сообщила, что за закрытыми дверьми действительно показывают спектакли и раздают печенье. Оказывается, в частном секторе работает протестантская церковь. У гостей мероприятия также сложилось ощущение, что организация похожа на реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых.
Жители Екатеринбурга рассказали Е1, что считают церковь безопасным местом. Организатор собраний и пастор Тимур Гаджиев подметил: если спрашивают, что за фильм планируется к показу, они честно отвечают, что христианский.