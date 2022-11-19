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Человек сорвался со скалы в районе Новой Кушвы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:57
В районе Новая Кушва в Нижнем Тагиле с обрыва упал человек. Вытаскивать его приехали спасатели.

Звонок о произошедшем ЧП поступил в «Центр защиты населения» 18 ноября. Звонил сотрудник «скорой».

К месту падения в оперативные сроки выехала бригада спасателей. Работники Центра достали упавшего человека и передали его медикам скорой медпомощи.

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Напомним, недавно спасатели вывели с тонкого льда подростков из Нижнего Тагила, которые гуляли после уроков на водоеме. Работники «Центра защиты населения» совершали рейд по опасным территориям и вовремя обнаружили там школьников. С ними провели профилактическую беседу.

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