Человек сорвался со скалы в районе Новой Кушвы в Нижнем Тагиле

Напомним, недавно спасатели вывели с тонкого льда подростков из Нижнего Тагила, которые гуляли после уроков на водоеме. Работники «Центра защиты населения» совершали рейд по опасным территориям и вовремя обнаружили там школьников. С ними провели профилактическую беседу.