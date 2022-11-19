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Потепление ожидается в Свердловской области

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
В Свердловской области ожидается потепление. Актициклон уйдет с территории региона.

Синоптики утверждают, что из-за антициклона в область пришли холода, которые сейчас идут на спад. По их данным, антициклон передвинулся с Урала на юг Западной Сибири.

Таким образом, в ближайшие трое суток в регионе температура станет теплее на 4- 8 градусов. При этом дождей не ожидается, сообщает главный региональный синоптик Галина Шепоренко.

Одновременно с этим северо-западные ветра сохранятся и на следующей неделе. С 23 по 27 ноября вновь станет холоднее: ночью -20... -25 градусов, днем -11... -16 градусов. В северных районах может быть холоднее.

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При этом осадки не ожидаются. А уже выпавший за ноябрь снег уже перевыполнил норму.

#Заморозки#Оттепель#Мороз#Елена Озерова#Природа#Погода#Антициклон
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