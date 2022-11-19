Потепление ожидается в Свердловской области

Синоптики утверждают, что из-за антициклона в область пришли холода, которые сейчас идут на спад. По их данным, антициклон передвинулся с Урала на юг Западной Сибири.
Таким образом, в ближайшие трое суток в регионе температура станет теплее на 4- 8 градусов. При этом дождей не ожидается, сообщает главный региональный синоптик Галина Шепоренко.
Одновременно с этим северо-западные ветра сохранятся и на следующей неделе. С 23 по 27 ноября вновь станет холоднее: ночью -20... -25 градусов, днем -11... -16 градусов. В северных районах может быть холоднее.
При этом осадки не ожидаются. А уже выпавший за ноябрь снег уже перевыполнил норму.