Главный синоптик Свердловской области рассказала о предстоящей погоде

По данным главного регионального синоптика, местным жителям не стоит ожидать потепления, а напротив, пора доставать зимние пуховики и обувь. Ведь столбики термометров будут опускаться все ниже и ниже.
Помимо этого, Галина Шепоренко добавила, что период, напоминающей нечто среднее между поздней осенью и ранней зимой, в Свердловской области уже на этой неделе перерастет в зимний период.
Синоптик уверена, что оттепели не будет. Некоторые перемены в погодных условиях могут наблюдаться, тем не менее морозы будут преобладать. Иногда они могут сменяться умеренными морозами.
В целом, Галина Шепоренко заключила, что «снег не растает, наступила зима».