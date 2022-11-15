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Главный синоптик Свердловской области рассказала о предстоящей погоде

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI
О том, стоит ли ждать потепления в Свердловской области, рассказала главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По данным главного регионального синоптика, местным жителям не стоит ожидать потепления, а напротив, пора доставать зимние пуховики и обувь. Ведь столбики термометров будут опускаться все ниже и ниже.

Помимо этого, Галина Шепоренко добавила, что период, напоминающей нечто среднее между поздней осенью и ранней зимой, в Свердловской области уже на этой неделе перерастет в зимний период.

Синоптик уверена, что оттепели не будет. Некоторые перемены в погодных условиях могут наблюдаться, тем не менее морозы будут преобладать. Иногда они могут сменяться умеренными морозами.

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В целом, Галина Шепоренко заключила, что «снег не растает, наступила зима».

#Елена Озерова#Природа#Новости УрФО#Погода#Зима#Снег#Синоптик#Прогноз погоды
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