«Шел с тренировки и упал»: труп обнаружили жители на улице в Екатеринбурге

Тело пенсионера было найдено на тротуаре поблизости с домами на улице Коминтерна, 7, сообщает Е1.
На место ЧП приехали родные мужчины, а также сотрудники полиции. Свидетели событий утверждают, что екатеринбуржец шел с тренировки, внезапно упал и умер.
На место трагедии также приезжал следователь СУ СК по Кировскому району. Предварительно установлено, что смерть гражданина не носит криминальный характер.
Известно, что погибший жил рядом с местностью, где скончался. Он шел домой. Погибшему было 75 лет. Точную причину наступления смерти определит экспертиза.