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«Шел с тренировки и упал»: труп обнаружили жители на улице в Екатеринбурге

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI

Труп обнаружили жители на улице в Екатеринбурге

Тело пенсионера в районе Втузгородка в Екатеринбурге обнаружили прохожие. Предварительно известно, что мужчина шел с тренировки и внезапно скончался.

Тело пенсионера было найдено на тротуаре поблизости с домами на улице Коминтерна, 7, сообщает Е1.

На место ЧП приехали родные мужчины, а также сотрудники полиции. Свидетели событий утверждают, что екатеринбуржец шел с тренировки, внезапно упал и умер.

На место трагедии также приезжал следователь СУ СК по Кировскому району. Предварительно установлено, что смерть гражданина не носит криминальный характер.

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Известно, что погибший жил рядом с местностью, где скончался. Он шел домой. Погибшему было 75 лет. Точную причину наступления смерти определит экспертиза.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Труп#Мужчина#Пенсионер
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